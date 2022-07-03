Киев, 4 июля, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Комбат ВСУ Михаил Майман, «ветеран АТО» высказался о возможной диверсии в Киеве.

Марина Захарова ИА REGNUM Главная улица украинской столицы — Крещатик

По его словам, Киев в опасности — в гостинице «Крещатик» диверсионно-разведывательная группа оборудовала склад боеприпасов, который способен разнести центральную улицу.

Майман заверил, что представители территориальной обороны охраняют гостиницу, а засевшая в отеле группировка похищает и грабит местных жителей.

«Для чего оружие хранится в центре города, для чего там собирают людей, вооружают их, они ходят по Киеву с пулеметами, автоматами, пистолетами, гранатами и гранатометами? Похищают людей, грабят. То есть это уже сформированная ДРГ в центре Киева. Дело времени, когда они поднимут русский флаг, вот и всё», — пояснил комбат и добавил, что дело времени, когда группировка начнёт использовать тонны тротила и оружия.

«Только вопрос: против кого они будут это использовать? Точно не против русских», — цитирует украинца Правда. ру.

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Как сообщало ИА REGNUM, посол Сирии в РФ Риад Хаддад в интервью ТАСС заявил, что США, Запад и Турция перенаправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).