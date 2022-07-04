Москва, , 02:31 — REGNUM Китайские бренды телефонов, планшетов, ноутбуков и другой бытовой техники заполонят рынок России и уже скоро, по мнению экспертов, он будет на 90% состоять из них, написал «Ъ”.

Китайский смартфон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так телефоны марок Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia в первом полугодии показали самую высокую динамику продаж. Например, за шесть месяцев 2021 года в России было продано 498 тыс. смартфонов Realmi, а в первом полугодии 2022 года продажи составили около 1,1 млн штук.

«Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», — цитирует издание руководителя аналитического центра GS Group Александра Суркова.

Как сообщало ИА REGNUM, причин снижения экспорта товаров из Китая в Россию несколько, заявил финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.