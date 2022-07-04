Пекин, , 02:30 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И будет председательствовать на седьмой встрече министров иностранных дел стран сотрудничества Ланьцанцзян-Меконг в Мьянме, и по приглашению примет участие во встрече министров иностранных дел G20 в Индонезии, сообщает агентство Синьхуа.

Ван И U.S. Department of State

Ван также посетит с официальным визитом Таиланд, Филиппины, Индонезию и Малайзию и проведет вторую встречу китайско-индонезийского механизма сотрудничества в рамках диалога на высоком уровне с 3 по 14 июля, сообщил 1 июля официальный представитель МИД Чжао Лицзянь.

Ван также будет председательствовать на 14-м заседании Китайско-Вьетнамского руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству и шестом заседании Китайско-Камбоджийского межправительственного координационного комитета в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сказал пресс-секретарь.