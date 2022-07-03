Ухань, Китай, 4 июля, 2022, 02:27 — ИА Регнум. В столице провинции Хубэй в центральном Китае городе Ухане 1 июля состоялся семинар по равному доступу к правосудию для особых групп населения, сообщает агентство Синьхуа.

云中君 Ухань. Смог

В семинаре, который был параллельным мероприятием 50-й сессии Совета ООН по правам человека, приняли участие более 90 экспертов и ученых из страны и из-за рубежа. Участники обсудили равные права и судебную защиту для групп, включая женщин, инвалидов и пожилых людей.

Декан Института исследований в области прав человека Уханьского университета Чжан Ваньхун, сказал, что Китай принял ряд позитивных мер по ликвидации дискриминации, расширению прав и возможностей людей, содействию инклюзивному и устойчивому развитию, а также обеспечению реального равенства и всестороннего развития всех членов общества, включая женщин, детей, молодежь. пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

Профессор Китайского университета политических наук и права Лю Сяонань сказала, что Китай изначально разработал всеобъемлющую правовую систему для защиты прав и интересов женщин, предоставляя удобные, эффективные, равные и инклюзивные государственные юридические услуги женщинам, особенно женщинам с низким доходом и женщинам с ограниченными возможностями.