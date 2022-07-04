Минск, 4 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. После недавней встречи с президентом РоссииВладимиром Путиным в Завидово и Санкт-Петербурге публичная риторика президента БелоруссииАлександра Лукашенко претерпела существенные изменения. Об этом корреспондентуИА REGNUM4 июля рассказал политологОлег Ковалёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Лукашенко сказал: «Мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать». Очевидно, имелась в виду инкорпорация Белоруссии в состав России, а не наоборот. На Форуме регионов России и Белоруссии Лукашенко позиционировал Белоруссию в качестве моста между двумя культурными цивилизациями — Востоком и Западом. К этой формуле белорусский лидер прибегает всякий раз, когда хочет обосновать дистанцирование от России и обозначить «нейтральный» статус республики. Наконец, на выступлении по случаю Дня независимости президент Белоруссии заявил, что Великое княжество Литовское было первым белорусским государством. В рамках этой исторической концепции многочисленные сражения ВКЛ с Русским государством рассматриваются как белорусско-российские войны. Как представляется, эта риторика должна продемонстрировать, что Минск не желает становиться частью общего с Москвой политической пространства « Олег Ковалёнок

Эксперт предполагает, что в ходе трехдневного визита Александра Лукашенко в Россию ему был озвучен конкретный план Кремля по углублению российско-белорусской интеграции, и последовавшая после этого «самостийная» риторика показывает, что белорусский лидер, по своему обыкновению, намерен уклониться от реального строительства Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и Александр Лукашенко 23−25 июня провели ряд встреч в Завидово Тверской области и Санкт-Петербурге.