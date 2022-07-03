Пекин, 4 июля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая возобновил желтое предупреждение о ливнях в некоторых частях страны, сообщает 3 июля агентство Синьхуа.

Dampfkasten Ливень

С утра 3 июля и до утра 4 июля в некоторых районах провинций Гуандун, Гуанси, Хунань и Хубэй ожидаются ливни, и сильные ливни до 140 мм могут обрушиться на отдельные районы этих регионов, сообщили в центре. В некоторых из этих регионов также пройдут кратковременные сильные осадки с количеством осадков до 70 мм/час, сопровождающиеся грозами и шквалами.

По данным центра, в некоторых районах провинций Хэнань, Аньхой, Шаньдун и в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй также, вероятно, пройдут сильные дожди. Метеорологический центр посоветовал местным органам власти провести соответствующую подготовку и проверить дренажные системы в городах, сельскохозяйственных угодьях и рыбных прудах.

Он также предложил принять меры по регулированию дорожного движения на участках дорог, пострадавших от сильных ливней, регулировать движение на затопленных улицах и прекратить наружные работы в опасных зонах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.