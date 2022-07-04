Пекин, , 02:23 — REGNUM Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), китайский экспорт текстиля и одежды сохранил темпы роста в течение первых пяти месяцев года, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

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Согласно данным, экспорт текстиля и одежды вырос на 11,2% в годовом исчислении до $125,1 млрд с января по май. В целом экспорт текстиля достиг $62,9 млрд, увеличившись на 12,1% по сравнению с прошлым годом, а экспорт одежды составил $62,2 млрд, увеличившись на 10,2% в годовом исчислении.

За этот период добавленная стоимость текстильных фирм с годовым операционным доходом не менее 20 млн юаней (около $2,99 млн) выросла на 1,5% в годовом исчислении, в то время как операционная выручка вышеупомянутых фирм увеличилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.