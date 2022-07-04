Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Критические замечания миллиардера и основателя компании Amazon Джеффа Безоса в адрес президента США Джозефа Байдена прокомментировала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля в своем Twitter-аккаунте.

Карин Жан-Пьер The White House

Жан-Пьер указала, что цены на нефть за прошлый месяц упали на 15 долларов, но это никак не повлияло на цену топлива на заправках. Представитель Белого дома упрекнула Безоса в том, что он, по её мнению, стремится поддержать нефтяные и газовые компании в их желании извлечь как можно больше прибыли за счёт американцев.

«Это не «базовая динамика рынка». Это рынок, который подводит американского потребителя… Но я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика», — написала Жан-Пьер. в ответ на замечание Безоса в адрес президента США Байдена.

Напомним, Безос упрекнул американского лидера в некомпетентности в экономических вопросах в связи с заявлением президента США о необходимости снизить стоимость топлива на автозаправочных станциях. Бизнесмен заявил, что Байден либо заблуждается, либо продемонстрировал «глубокое непонимание базовой динамики рынка». По мнению Безоса, инфляция является слишком важной проблемой, чтобы Белый дом позволял делать подобные заявления.

Читайте ранее в этом сюжете: Основатель Amazon Безос раскритиковал слова Байдена об экономике