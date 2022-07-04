Хабаровск, 4 июля 2022, 01:57 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с 4 по 6 июля будет работать в Хабаровском крае, сообщает телеграм-канал полпредства.
Читайте также: Участники Большой Арктической экспедиции рассказали Трутневу о работе
В планах рабочей поездки вице-премьера — проведение совета Дальневосточного федерального округа, где акцент будет сделан на продовольственной самообеспеченности регионов Дальнего Востока.
Также Трутнев осмотрит стройку нового Дуссе-Алиньского тоннеля, примет участие в выездном заседании совета безопасности РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев встретился с участниками Большой Арктической экспедиции.