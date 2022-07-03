Хабаровск, 4 июля, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев с 4 по 6 июля будет работать в Хабаровском крае, сообщает телеграм-канал полпредства.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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В планах рабочей поездки вице-премьера — проведение совета Дальневосточного федерального округа, где акцент будет сделан на продовольственной самообеспеченности регионов Дальнего Востока.

Также Трутнев осмотрит стройку нового Дуссе-Алиньского тоннеля, примет участие в выездном заседании Совета безопасности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев встретился с участниками Большой Арктической экспедиции.