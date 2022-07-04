Минск, , 09:35 — REGNUM Подлинный смысл введения Белоруссией безвизового режима для польских граждан не связан с пропагандой или идеологической войной, как кажется на первый взгляд. Реальная причина лежит в сфере экономики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 4 июля высказал философ Сергей Иванников.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Иванников «Цены на белорусском рынке значительно ниже европейских. Да, наверное, качество белорусских сигарет ниже качества тех, что производятся в ЕС, но издержки качества с лихвой компенсируются низкими ценами. И также обстоят дела во многих сегментах товарного рынка. К тому же в условиях резкого скачка цен на бензин есть шанс прикупить и его. Надолго этого бензина всё равно не хватит, но три-четыре канистры в любом случае помогут семейному бюджету наиболее предприимчивых польских граждан»

Философ отметил, эта модель была апробирована на жителях Прибалтики. Он напомнил, что литовские власти вынуждены были ввести дополнительный досмотр на своей границе для борьбы с белорусской контрабандой. «Можно предположить, что реакция польских властей на решение Белоруссии открыть границу последует очень быстро. И всё будет очень похоже на прибалтийский вариант. Ввоз тех же сигарет, например, будет жёстко ограничен», — считает Иванников.

«Но если в кратковременной перспективе безвиз едва ли принесёт белорусской экономике значительные бонусы, то в перспективе более отдалённой всё намного сложнее. Уже сейчас польское правительство вполне серьёзно рекомендует своим гражданам собирать хворост, запасая его на зиму. Цены на энергоносители на Западе растут, и будут расти дальше. А польская экономика — далеко не самая сильная в Европе. Если даже в Германии начинают открыто говорить о грядущем экономическом коллапсе, то перспективы польской экономики выглядят ещё более печальными. И кто знает, может, в такой ситуации польское правительство вынуждено будет смотреть на белорусскую контрабанду более снисходительно», — резюмировал Иванников.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию был введён для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлён до конца этого года.