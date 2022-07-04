Философ: Польша будет снисходительно относиться к белорусской контрабанде
Минск, 4 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Подлинный смысл введения Белоруссией безвизового режима для польских граждан не связан с пропагандой или идеологической войной, как кажется на первый взгляд. Реальная причина лежит в сфере экономики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 4 июля высказал философ Сергей Иванников.
Философ отметил, эта модель была апробирована на жителях Прибалтики. Он напомнил, что литовские власти вынуждены были ввести дополнительный досмотр на своей границе для борьбы с белорусской контрабандой. «Можно предположить, что реакция польских властей на решение Белоруссии открыть границу последует очень быстро. И всё будет очень похоже на прибалтийский вариант. Ввоз тех же сигарет, например, будет жёстко ограничен», — считает Иванников.
«Но если в кратковременной перспективе безвиз едва ли принесёт белорусской экономике значительные бонусы, то в перспективе более отдалённой всё намного сложнее. Уже сейчас польское правительство вполне серьёзно рекомендует своим гражданам собирать хворост, запасая его на зиму. Цены на энергоносители на Западе растут, и будут расти дальше. А польская экономика — далеко не самая сильная в Европе. Если даже в Германии начинают открыто говорить о грядущем экономическом коллапсе, то перспективы польской экономики выглядят ещё более печальными. И кто знает, может, в такой ситуации польское правительство вынуждено будет смотреть на белорусскую контрабанду более снисходительно», — резюмировал Иванников.
Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию был введён для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлён до конца этого года.