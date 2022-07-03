Петропавловск-Камчатский, 4 июля, 2022, 01:48 — ИА Регнум. На Камчатке планируется временное ограничение мобильной связи и интернета. Это связано с реконструкцией подъездных путей для строительства нового пассажирского терминала в АО «Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский» (Елизово)», сообщили в телеграм-канале министерства цифрового развития края.

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Полностью без связи регион останется 5 июля в 04:00 по местному времени. Продолжительность отключения от связи всех операторов не уточняется.

Второе аналогичное ограничение запланировано на 6 июля. В среду все работы обещают завершить.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзный сбой произошёл 2 июля в работе японской компании Au, обеспечивающей мобильную связь для десятков миллионов пользователей. Неполадки отразились на системе прогнозирования погоды, службе доставки, работе банкоматов и транспорта.