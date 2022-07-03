Москва, 4 июля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Генеральный директор частной наркологической клиники, в которой во время пожара погиб человек, был задержан в городе Москве. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба прокуратуры города в телеграм-канале ведомства.

Якутск.рф Огонь

Как уточнила журналистам представитель Следственного Управления СК по Москве Юлия Иванова, в ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину. Гендиректор клиники указал, что в палатах, где находились пациенты, отсутствовали средства пожаротушения, вопреки требованиям правил пожарной безопасности.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте гендиректора клиники, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По факту гибели человека в результате пожара в клинике были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, пожар в частной наркологической клинике, расположенной на улице Черского в Москве, произошёл вечером 2 июля. В результате пожара погибла женщина 1974 года рождения, пострадали три человека.