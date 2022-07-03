Киев, 4 июля, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал перечень требований к России для введения на Украине режима прекращения огня.

president.gov.ua Михаил Подоляк

В своём телеграм-канале он написал, что российские войска должны немедленно прекратить огонь, вернуть «похищенных граждан», выдать «военных преступников», ввести «механизм репараций» и признать «суверенные права Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, понять условия Российской Федерации и согласиться на них рано или поздно предстоит властям Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля.