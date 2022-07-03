Калининград, 4 июля, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости» заявил о том, что проект ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву подготовлен и передан в правительство России и Администрацию президента РФ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

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«Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и Администрацию президента», — сказал Алиханов.

Губернатор области подчеркнул, что пока вводить меры преждевременно, так как есть надежда, что транзит будет исключен из списка запретов.

«Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, морских провозных мощностей на Балтике сегодня «избыточно», снабжать Калининград и вывозить товары из региона даже при условии введенных Литвой запретов «есть на чём», заявил 26 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов.