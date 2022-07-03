Берлин, 4 июля, 2022, 01:09 — ИА Регнум. В Германии каждый второй житель боится замёрзнуть предстоящей зимой из-за уменьшения поставок газа из России. Данные проведённого опроса INSA привела газета Bild, пишет ren. tv.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Холод

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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил изданию, что российский газ может закончиться уже через неделю.

46% опрошенных заверили, что отложили крупную покупку в 2022 году из-за роста цен, а 50% рассказали об ухудшении экономического положения. Для 75% участников исследования повышение цен из-за инфляции стало тяжелым бременем.

Из-за экономических ограничений жители Германии отказываются от посещения ресторанов, покупки одежды, поездки в отпуск. 43% и 40% опрошенных стали экономить на еде и расходах воды.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония вряд ли сможет отказаться от закупок российского газа из-за непростой ситуации в энергосфере страны. Об этом изданию Financial Times заявил глава японской компании Mitsui O. S. K. Lines Такеси Хасимото.