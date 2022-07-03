Копенгаген, 4 июля, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Фото- и видеоматериалы, связанные с инцидентом со стрельбой в торговом центре Копенгагена, призвала не распространять в социальных сетях Еврокомиссия (ЕК). Об этом 3 июля написала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон в своём Twitter.

Frankie Fouganthin Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон

Йоханссон назвала произошедшее в торговом центре Field’s в Копенгагене «ужасающим» и пояснила, что полиция Дании отдаёт приоритет безопасности людей и, исходя из этих соображений, съёмки этого «трусливого нападения» не должны распространяться в сети.

Такой публичный призыв не публиковать фото и видео серьёзного инцидента Еврокомиссия сделала впервые на территории Евросоюза.

«Наши мысли с жертвами и их близкими», — добавила Йоханссон. Соболезнования пострадавшим и их семьям выразили также председатель Европарламента Роберта Метсола, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что ЕК активно продвигает аргумент о недопустимости распространения в интернете материалов, которые могут быть квалифицированы как призыв к насилию или как пропаганда террора. Однако раньше ЕК вела работу только с операторами интернет-площадок, включая соцсети, которым было предписано блокировать подобный контент. К отдельным пользователям ЕК обратилась впервые.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в торговом центре Field на юго-востоке Копенгагена 3 июля произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали несколько человек. Подозреваемый в стрельбе был задержан, им оказался 22-летний гражданин Дании. Полиция не исключает, что нападение на людей могло быть терактом.