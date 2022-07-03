Киев, 4 июля, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Украинская армия имела такой боевой арсенал на заводе «Азот» в Северодонецке, что могла ещё долго сопротивляться. Но тактика и мастерство российских военных оказались выше, чем считало командование Украины, в частности президент Зеленский, заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина. ру.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Отмечается, что Владимир Зеленский всегда был против того, чтобы войска отступали, и после потери Северодонецка в ЛНР он был взбешён и вызвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, устроил ему «разбор полётов» с неприятными вопросами.

«Почему отступили?», «Почему не смогли»? Да потому, что не смогли устоять перед натиском нашей союзной армии. Никаких других аргументов не существует», — прокомментировал редактор Алексей Леонков, добавив, что любая операция по освобождению населенного пункта — это прежде всего максимальное сохранение жизни российских военных, мирного населения, которых укронацисты используют как живой щит.

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Как сообщало ИА REGNUM, город Лисичанск в ЛНР вынуждены были покинуть украинские военные.