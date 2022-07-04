Петропавловск-Камчатский, , 00:48 — REGNUM На морское побережье Камчатки в километре от кордона «Кроноки» обнаружена туша погибшего кита клюворыла, сообщается на странице Кроноцкого государственного заповедника в соцсетях.

Море Дарья Драй © ИА REGNUM

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Этот кит занесён в Красную книгу России и Международного союза охраны природы.

«При осмотре туши я не увидел следов запутывания в рыболовных сетях и других механических повреждений. Вероятно, кит погиб по естественным причинам — от болезни или в силу почтенного возраста. Эти морские млекопитающие живут в среднем около 40 лет», — рассказал государственный инспектор Алексей Маслов.

Длина кита, выброшенного на берег, составляла 5,5 м. На запах туши пришли три молодых медведя, которые в течение недели лакомились мясом кита.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по всему побережью гуляют морские млекопитающие — внешне они здоровы и не ослаблены. Министерство природных ресурсов и экологии края вместе с морскими биологами обратились к гражданам с просьбой не приближаться к животным.