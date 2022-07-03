Киев, 4 июля, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Заключение мирного соглашения с Москвой назвала неприемлемым для Киева украинский политик, экс-глава правительства страны Юлия Тимошенко. Соответствующее заявление она сделала 3 июля в интервью газете The Daily Telegraph.

(сс) Vadim Chuprina Юлия Тимошенко

По мнению Тимошенко, любое мирное соглашение Украины с Россией станет потенциальным шагом к очередной войне.

«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою», — указала Тимошенко.

Кроме того, политик пояснила, что России выгодно затягивать конфликт, чтобы усугубить противоречия между странами, входящими в Североатлантический альянс и призвала страны НАТО нарастить поставки вооружения Киеву. На уточняющий вопрос о том, не спровоцирует ли такой шаг со стороны Великобритании новую мировую войну, Тимошенко ответила, что Украина и поддерживающие её страны уже участвуют в «Третьей мировой войне».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мировые лидеры опасаются усталости населения от событий вокруг Украины и переключатся на внутреннюю повестку.