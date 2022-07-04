Гданьск, Польша, , 00:39 — REGNUM Политолог из Польши Матеуш Пискорский рассказал, что жители Польши эмоционально отрицательно обсудили известие о том, что местные власти одной из площади в Гданьске дали имя «Героического Мариуполя».

Польский город Гданьск Michał Słupczewski

«Некоторая порядочность и культура сотрудничества обязуют, чтобы людей заранее информировали о намерении дать подобное название одной из важнейших точек города», — считает председатель правления Вжещ-Горного района Гданьска Кшиштоф Копровски.

Матеуш Пискорский добавил, что уровень демократии в Гданьске сравнялся с украинским, пишет «МК». Люди возмутились таким названием площади, об этом им стало известно из пресс-релиза.

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Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях обсудили заявление главы правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Польша продолжит добиваться репараций от Германии за ущерб, нанесённый стране во время Второй мировой войны.