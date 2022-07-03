Петропавловск-Камчатский, 4 июля, 2022, 00:30 — ИА Регнум. У берегов Камчатки в акватории Тихого океана утром 4 июля произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Zeml.info Землетрясение

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По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие зафиксировано на глубине 70 км, в 88 км от села Никольское Алеутского района и в 69 км от береговой линии.

В населённых пунктах края землетрясение не ощущалось.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано 3 июля сейсмологами на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.