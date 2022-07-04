Тель-Авив, Израиль, , 00:20 — REGNUM Военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми сказал, что скоро возможно начнётся штурм позиций украинской армии в Краматорске, пишет «МК».

Флаг ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Политолог, ссылаясь на свои источники в ДНР, заверил о значительном усилении ликвидации миротворческими войсками военной инфраструктуры в Краматорске. Такое положение длится уже два дня.

Местные жители не исключают, что боевые действия усилились на этом направлении в связи с предстоящим началом освобождения Краматорска.

Кедми говорит, что по промышленной зоне и аэропорту, где находятся позиции военных Украины, наносятся мощные артиллерийские удары.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, по последним данным, пять человек.