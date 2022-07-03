Турин, Италия, 4 июля, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Торино» не заинтересован в подписании 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщил технический директор туринского клуба Давиде Ваньятти.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

«Мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Слова Перкасси — неправда», — цитирует Ваньяти издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Торино» может арендовать Миранчука на один сезон без обязательств выкупа.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алексей Миранчук принял участие в девятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.