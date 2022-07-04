Рим, , 00:04 — REGNUM Римский футбольный клуб «Лацио» отказался отпускать 27-летнего центрального полузащитника сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича в лондонский «Челси» и «Ньюкасл» за 55 миллионов евро.

Сергей Милинкович-Савич Soccer.ru

Как сообщает издание Il Messaggero, «орлята» готовы отпустить футболиста, если поступит предложение в размере 70-80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сергей Милинкович-Савич принял участие в 37-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, одиннадцатью результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 6 августа 2015 года после перехода из бельгийского «Генка» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость сербского хавбека, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.