Лондон, , 23:45 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский «Арсенал» не ведет переговоров с мюнхенской «Баварией» по трансферу 26-летнего нападающего сборной Германии Сержа Гнабри.

ФК «Арсенал»

По информации источника, Серж Гнабри пока не принял предложение «Баварии» о продлении контракта. Текущее соглашение немца с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Гнабри заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Серж Гнабри принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.