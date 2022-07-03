Москва, , 23:39 — REGNUM Артист и педагог Юрий Григорьев, который ранее был солистом оперной труппы Большого театра, скончался в возрасте 81 года. Об этом 3 июля сообщается на сайте Государственного академического Большого театра.

Траур

«Скончался народный артист России Юрий Григорьев.. — говорится в сообщении. — Большой театр скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного».

О том, где будет похоронен артист, пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни.