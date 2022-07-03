Лондон, , 23:22 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси», как сообщает издание The Guardian, намерен перехватить у «Манчестер Юнайтед» 25-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» договорились с «сине-гранатовыми» о трансфере де Йонга за 65 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущее соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 60 миллионов евро.