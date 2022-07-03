Женева, Швейцария, , 23:19 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус полагает, что необходимо изучать все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, и соответствующим вопросом должны заниматься представители науки. Об этом заявил ТАСС официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

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По его словам, «доктор Тедрос полностью отвергает» информацию британского издания The Mail on Sunday о том, что глава ВОЗ якобы считает приоритетной версию разработки SARS-CoV-2 в китайской лаборатории в Ухане и последующего выхода вируса за пределы этой лаборатории.

«Он не делал каких-либо подобных заявлений публично или в частном порядке и продолжает считать, что все гипотезы [происхождения SARS-CoV-2] находятся на столе и должны рассматриваться учеными», — сказал Линдмайер.