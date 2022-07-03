Сакатекас, Мексика, , 23:14 — REGNUM Неизвестные лица напали на один из баров в городе Фреснильо в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Об этом заявила региональная Комиссия по вопросам строительства мира и безопасности.

Однажды в Мексике Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США

«Согласно предварительным данным, [на месте происшествия] были обнаружены тела пяти человек, еще двое были доставлены в больницу, чтобы получить медицинскую помощь», — говорится в заявлении.

Правоохранительные органы не смогли задержать преступников. Прокуроры уже приступили к расследованию инцидента.