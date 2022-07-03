Кабул, 3 июля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. В афганской деревне Тизан уезда Гузара неизвестные застрелили старейшину по имени Аслам во время совершения молитвы. Об этом 3 июля сообщает «Шафакна Афганистан».

U.S. National Archives Афганистан

По данным журналистов, шестеро неизвестных на мотоциклах скрылись с места преступления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не отреагировали на это.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в афганской провинции Нангархар в результате взрыва в религиозной школе пострадали 10 человек.