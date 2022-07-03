Копенгаген, 3 июля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. В результате стрельбы в торговом центре Field’s в Копенгагене погибли несколько человек, сообщает 3 июля агентство BNO News со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

(сс) Jorge Lascar Копенгаген

По словам главы столичной полиции Серена Томассена, подозреваемый — 22-летний гражданин Дании, мотивы которого на данный момент неизвестны. В полиции не исключают террористический характер стрельбы.

По данным СМИ, по меньшей мере три человека пострадали в результате инцидента.