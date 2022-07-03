Лондон, , 22:47 — REGNUM 27-летний фланговый защитник «Лиона» и экс-футболист национальной сборной Франции по футболу Лео Дюбуа может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании Дюбуа заинтересован «Фулхэм».

«Лион» — ПСЖ Psg.fr

В прошедшем сезоне Лео Дюбуа принял участие в 23-х матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых карточек. Суммарно на поле француз провел 1745 минут.

Лео Дюбуа выступает за «Лион» с 1 июля 2018 года после перехода из «Нанта» на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с «Лионом» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Дюбуа в 10 миллионов евро.