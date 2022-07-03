Тбилиси, , 22:44 — REGNUM Участники митинга за отставку правительства в Тбилиси решили остаться на ночь у здания парламента. Об заявил один из организаторов акции протеста Шота Дигмелашвили, выступая перед манифестантами, передаёт 3 июля ТАСС.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Останемся здесь на одну ночь, а потом я расскажу вам о нашем поэтапном плане», — заявил Дигмелашвили.

Позже в ходе акции группа участников шествия прошла от здания парламента к офису правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

«Это здание является источником зла. Это является зданием, в котором планировалась антиевропейская политика», — заявил журналистам один из организаторов митинга, юрист Георгий Мшвениерадзе.

Здание «Грузинской мечты» в настоящее время полностью оцеплено полицией. Демонстранты не вступают в стычки с правоохранителями.