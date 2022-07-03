Рим, , 22:41 — REGNUM Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Рома» договорилась с «Лиллем» о трансфере 25-летнего флангового защитника сборной Турции Зеки Челика. Итальянский клуб заплатит за переход футболиста за 7 миллионов евро.

ФК «Рома» Asroma.com

По информации источника, «Лилль» также получит 15% с перепродажи Зеки Челика.

За «Лилль» Зеки Челик выступает с 7 июля 2018 года после перехода из «Истанбулспора» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Турции, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Зеки Челик принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил десять желтых карточек.