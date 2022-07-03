Санкт-Петербург, 3 июля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В Петербурге до ноля часов 5 июля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень жаркой и сухой погоды, которая сохраняется в регионе уже продолжительное время. Очень тёплая погода без дождей сохранится и в понедельник, 4 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM В лучах солнца

«Оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности, означающим потенциально опасную погоду, с вероятностью стихийных бедствий.

Одновременно с этим в Санкт-Петербурге действует режим пожарной опасности четвертого класса, что подразумевает усиленные меры противопожарной безопасности.

«Просим жителей города проявлять особую осторожность», — отметили 3 июля в городской администрации.

По данным гидрометцентра Петербурга, 4 июля в городе вновь не будет существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов.