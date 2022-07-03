Москва, 3 июля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. В Москва-Сити произошло возгорание одной из башен Сapital Тowers на 55-м этаже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-сити

«Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идёт черный дым», — сообщил источник.

В настоящий момент пожар уже потушен, но масштабы возгорания точно неизвестны.