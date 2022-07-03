Мюнхен, Германия, , 22:30 — REGNUM 17-летний французский фланговый нападающий «Ренна» Матис Тель может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом 3 июля сообщило издание RMC Sport. По информации источника, «Бавария» уже сделала предложение французскому клубу по трансферу Теля.

ФК Бавария Мюнхен

В прошедшем сезоне французский вингер принял участие в семи турах Лиги 1 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле Матис Тель провел 50 минут.

За «Ренн» Матис Тель выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Монтроза», воспитанником которого француз является. На данный момент трансферная стоимость 17-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.