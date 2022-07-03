Токио, 3 июля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Япония вряд ли сможет отказаться от закупок российского газа из-за непростой ситуации в энергосфере страны. Об этом изданию Financial Times заявил глава японской компании Mitsui O. S. K. Lines Такеси Хасимото.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

«Сейчас на спотовом рынке как СПГ, так и уголь довольно дороги. Это одна из причин того, почему Япония не хотела бы прекращать импорт СПГ из России. <…> Поскольку японским покупателям необходим СПГ с [месторождений проекта] «Сахалин-2», то мы определенно приложим все усилия, чтобы продолжать предоставлять им свои услуги в обычном режиме, независимо от проводимой Россией национальной политики», — сказал Хасимото.

Ранее Япония присоединилась к антироссийским санкциям стран Запада.