Милан, Италия, , 22:24 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» планирует продлить контракт с 40-летним шведским таранным форвардом Златаном Ибрагимовичем. Об этом 3 июля сообщило издание Sky Sports Italia.

Златан Ибрагимович Spazioj.it

По информации источника, шведский нападающий, ставший с наступлением июля свободным агентом, в ближайшее время встретится с руководством «россонери» для обсуждения подписания контракта.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Златан Ибрагимович принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Милан» Ибрагимович выступает за «Милан» со 2 января 2020 года после перехода из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость шведа, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.