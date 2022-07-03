Донецк, 3 июля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Населенные пункты Гольмовский и Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:15 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм; 21:25 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Доломитное: выпущено четыре мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела территории республики со стороны ВСУ погибли четыре человека.