3 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что многие немцы не смогут справиться с ростом счетов за отопление, назвав это «социальной взрывчаткой».

Оксана Переможенко, , 23:49 — REGNUM Многие немцы не смогут справиться с ростом счетов за отопление. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вдруг счёт за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка», — сказал он.

Заявление канцлера Германии обсудили в мессенджере Telegram.

«Но надо терпеть, ведь Украина защищает демократию!» — с сарказмом написал Alexander.

«Что Шольц, уже несмешно?..» — задался вопросом «Мирный».

«Помните, что они говорили четыре месяца назад? Они говорили, что всё сделают для того, чтобы в России наступили: «Полный коллапс в экономике, разрушительный кризис, пустые прилавки, дикая инфляция, народные волнениями, отсутствие работы». Есть русская мудрая пословица: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь». Видимо, аналогичной по смыслу в европейской культуре такой пословицы нет», — отметил Rusvitalielli.

«Вы только не останавливайтесь, я вас очень прошу! Зимой очень будет интересно посмотреть на муки выбора между сдохнуть от холода и сдохнуть от голода», — с сарказмом добавил Hunter.

«Украинцы хотели жить как европейцы, а сейчас европейцы начнут жить как на Украине», — пишет Лев.

«Обрекать своих людей на бедность но не покупать газ у России… Какая сильная и независимая Германия, аж *опа голая, но «независимая», — отреагировала Yana.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

«Зато Байден по головке погладит, пока на привязи собачку Шольца держит», — ответил ей (Yana) Лев.

«Скоро ливерная колбаска и геноцид на Донбассе признает», — написал Лев.

«Да нормально всё, купят газ на споте. Не замерзнут», — прокомментировал заявление Шольца «Спи».

«Больше техники Украине давайте…» — с сарказмом призвал MVV.

«Ого… Походу, домашняя одежда на флисе вырастет в цене…» — смеется Ангелина.

«Чем быстрее немцы снесут свою власть, тем лучше», — считает Igor.

«Продадим вам ватники, немцы», — иронизирует Олеся.

«Чему они удивляются, я не пойму? Они же сами орали, что нужно срочно отказаться от русских энергоресурсов. Ну так пусть идут по миру с протянутой рукой, а не хотят протягивать руку, то, как было сказано Бендером, «так протянут ноги», — добавил Artem D.

«Интересно, Шольцу смешно или как?! Его так легко рассмешить!!!» — с сарказмом написала Olga G.

«Чтобы разорвало весь Евросоюз», — отметил 40 925.

«Представляете диссонанс зимой: 2 (два!) газопровода и ни один не работает. В одном запчасти украли, а второй… в общем, печалька», — смеется Анна.

«Начинайте собирать хворост», — пошутил Дмитрий И.

«Это несмешно, он может потерять кресло, и народ сметет его… и выберет кого-то, кто принесёт мир! Вот для него и катастрофа», — написала Люда.

«Дождемся зимы и громко вместе с Шольцем посмеемся от души. Сильно-сильно», — не без сарказма пишет 10 709 555.

«То есть признал Шольц, что Германия последние десятилетия за счет русских жировала», — задумался Orhanik O.

«И никаких «если вырастут». Вырастут, не сомневайся, смешливая ливерная колбаса», — подытолжила Мила.