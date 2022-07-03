Барселона, Испания, , 22:09 — REGNUM 25-летнему центральному полузащитнику сборной Нидерландов Френки де Йонгу придется пойти на существенное понижение заработной платы, чтобы остаться в каталонской «Барселоне». Об этом 3 июля сообщило издание Marca.

По информации источника, высокая зарплата полузащитника является главной причиной, по которой «Барселона» готова продать футболиста в «Манчестер Юнайтед». В следующем сезоне по условиям текущего контракта Френки де Йонг получит от «сине-гранатовых» около 40 миллионов евро с учетом различных бонусов и амортизации.

В прошедшем сезоне полузащитник сборной Нидерландов принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.