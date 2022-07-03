Москва, 3 июля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Документы иностранных наемников обнаружили в городе Лисичанск, который ранее заняли союзные силы Российской Федерации и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 3 июля сообщил ТАСС посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«Присутствие здесь (в городе Лисичанск) этих людей (наемников) и документы, которые находят здесь спецслужбы… однозначно будут доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Лисичанск был взят молниеносно.