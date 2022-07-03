Белгород, 3 июля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждены 65 домов. Об этом 3 июля в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Шестьдесят пять домов частично или полностью повреждено, а точнее пять домов полностью повреждено, а остальные требуют дополнительной экспертизы», — заявил Гладков.

Он уточнил, что в понедельник должен получить сметы, перечислить авансовые платежи, которые пойдут на приобретение стройматериалов, в первую очередь профлиста на кровлю и стеклопакетов.

Ранее губернатор указывал, что в результате обстрела погибли четыре человека, ещё четверо, в том числе ребенок, пострадали.

Ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Все три ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, однако в результате поражения обломки одной из ракет упали на жилой дом.