Санкт-Петербург, , 22:03 — REGNUM Сегодня, 3 июня, в Сочи на стадионе «Фишт» санкт-петербургский «Зенит» в рамках товарищеской встречи одержал минимальную победу над сербским клубом «Црвена Звезда». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Андрей Мостовой (53’) и Матео Кассьерра (74’). Единственный гол сербского клуба на 80-й минуте встречи забил 31-летний сербский атакующий полузащитник Александар Катай. Желтую карточку на 32-й минуте получил Александар Драгович.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Даниил Одоевский, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Малком, Иван Сергеев.

«Црвена Звезда»: Милан Борян, Марко Гобелич, Александар Драгович, Кристиано Пиччини, Страхиня Эракович, Гелор Кангва, Славолюб Срнич, Кингз Кангва, Милан Павков, Осман Буками, Ибраим Мустафа.

25-летний колумбийский форвард Матео Кассьерра перешел в «Зенит» 1 июля 2022 года из футбольного клуба «Сочи». «Сине-бело-голубые» заплатили за трансфер футболиста 4,5 миллиона евро.