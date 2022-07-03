Лондон, 3 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Страницы сухопутных сил ВС Великобритании в Twitter и YouTube оказались взломаны неизвестными. Об этом сообщает представитель британских ВС.

Хакер

«Нам известно о взломе учетных записей армии в Twitter и YouTube, и в настоящий момент ведется расследование. Мы предельно серьезно относимся к информационной безопасности и работаем над решением проблемы. До завершения расследования давать дальнейшие комментарии было бы некорректно», — говорится в заявлении.

Так, на странице ВС Британии в Twitter начали появляться ссылки на страницы с сообщениями о розыгрыше NFT-токенов, а в YouTube страница была переименована в канал об инвестициях в криптовалюту.