Москва, 3 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за угроз пожаров до 12.00 вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

dimitrisvetsikas1969 Жара

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Данное предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 12.00 5 июля.