Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Президент США Джо Байден покинул пресс-конференцию после того, как журналист спросил его о гибели более 50 человек, тела которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио.

Джо Байден Joebiden.com

«Господин президент, какова ваша реакция на смерть 50 мигрантов в Техасе?» — спросил главу государства один из репортеров.

Байден не ответил ему, а вместо этого повернулся и ушёл.

Ранее 46 мигрантов были найдены мертвыми внутри грузовика в Сан-Антонио (штат Техас, США), ещё 16 человек госпитализированы. Это один из крупнейших по числу жертв инцидентов с переправкой людей через границу из Мексики за последние десятилетия.